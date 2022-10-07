Вночі російська армія атакувала Нікополь 40 снарядами

Вночі російські окупаційні війська шість разів ударили по Нікопольському району Дніпропетровської області з РСЗВ та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі», — написав він, зазначивши, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також Валентин Резніченко розповів, що наслідки обстрілу Марганецької громади з'ясовуються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів.