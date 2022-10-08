Официально: ВСУ освободили от захватчиков шесть населенных пунктов Луганщины

На этой неделе ВСУ освободили от российских захватчиков уже шесть населенных пунктов Луганской области. Деокупация продолжается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Только на этой неделе наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов», — сказал Зеленский.



Президент отдельно отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за усилия по освобождению украинской земли.



«Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю — каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше», — отметил глава государства.

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