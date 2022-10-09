ЗСУ вже звільнили 7 сіл на Луганщині

ЗСУ продовжує наступ на Луганщині, звільнивши село Стельмахівка. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
«Вже офіційно: село Стельмахівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району Луганської області звільнено від російських окупантів», — написав він.
Гайдай зазначив, що ЗСУ вже звільнили 7 населених пунктів у Луганській області. Першою звільнили Греківку.
«Незважаючи на резонанс в Інтернет-спільноті , ми не відразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — написав Гайдай.
Він перерахував звільнені населені пункти:
- село Новолюбівка Краснореченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченський селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Краснорічеської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району.