ЗСУ вже звільнили 7 сіл на Луганщині

09 жовтня 2022, 15:41

ЗСУ вже звільнили 7 сіл на Луганщині

ЗСУ продовжує наступ на Луганщині, звільнивши село Стельмахівка. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

«Вже офіційно: село Стельмахівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району Луганської області звільнено від російських окупантів», — написав він.

Гайдай зазначив, що ЗСУ вже звільнили 7 населених пунктів у Луганській області. Першою звільнили Греківку.

«Незважаючи на резонанс в Інтернет-спільноті , ми не відразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — написав Гайдай.

 Він перерахував звільнені населені пункти:
 - село Новолюбівка Краснореченської селищної громади Сватівського району;
 - село Невське Красноріченський селищної громади Сватівського району;
 - село Греківка Краснорічеської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчицької сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчицької сільської громади Сватівського району.

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