Зеленский призвал украинцев сегодня находиться в укрытиях

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с массированными обстрелами и призвал сегодня находиться в укрытиях.



«Утро тяжелое имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты по всей нашей державе. <...> Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежные. Вторая мишень — это люди. Специально выбрали такое время, чтобы причинить как можно больше вреда», — сказал он в видеообращении, которое записал восзле Офиса президента в Киеве.

Зеленский добавил: «Но мы украинцы, помогаем друг другу, верим в себя , восстанавливаем все разрушенное. Могут быть временные перебои с электрикой, но никогда не будет перебоев в нашей уверенностью».



По словам президента, «враг хочет, чтобы мы испугались, побежали, но бежать можем только вперед и демонстрируем это на поле боя. Работают спасатели, ПВО. На сегодня 38 воздушных целей сбито. Сегодня будьте в укрытиях».