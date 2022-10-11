У Слов'янську відновлюють подачу газу до приватного сектору

У Слов'янську проводять роботи щодо відновлення подачі газу до приватного сектору. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.



При цьому на сьогоднішній день подача газу та тепла до багатоповерхових будинків неможлива, додав він.



Також Лях повідомив, що ніч у громаді пройшла спокійно, без прильотів.

Донецька область залишається без газопостачання з весни, коли в результаті бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку.



Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину .