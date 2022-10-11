У Білгородській області — пожежа на підстанції. Губернатор звинуватив ЗСУ

11 жовтня 2022, 16:40

У Білгородській області — пожежа на підстанції. Губернатор звинуватив ЗСУ

У Шебекіно Білгородської області РФ спалахнула підстанція. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

«ЗСУ обстріляли підстанцію у Шебекіному. Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв та постраждалих немає» - підкреслив він.

Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури у Львівській області. 30% населення обласного центру залишається без електрики, спостерігаються перебої із водопостачанням.

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