У Шебекіно Білгородської області РФ спалахнула підстанція. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.



«ЗСУ обстріляли підстанцію у Шебекіному. Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв та постраждалих немає» - підкреслив він.

Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури у Львівській області. 30% населення обласного центру залишається без електрики, спостерігаються перебої із водопостачанням.



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