В «ДНР» заявили о смерти одного гражданского за сутки и пятерых раненых

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Утверждается, что повреждены 17 домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.



Под обстрелами оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Розовка, Новобахмутовка, Каштановое и другие.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей.