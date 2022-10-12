У Росії заявили про затримання «українських диверсантів»

ФСБ Росії заявила про затримання двох громадян України, які нібито готували теракти на одному із транспортно-логістичних терміналів у Брянську та в московському регіоні. Про це пише російський "Інтерфакс".



У спецслужбі повідомили, що затримано громадянина України, 1967 року народження. Стверджується, що він прибув із Києва транзитом через Естонію до однієї з прикордонних областей Росії, де «вилучив схованку, підготовлену українською спецслужбою, з компонентами вибухових пристроїв».



За версією ФСБ, на орендованій квартирі затриманий під контролем фахівця – вибухотехніка української спецслужби зібрав саморобний вибуховий пристрій.



Під час обшуків у затриманого нібито вилучено вибуховий пристрій.



Ще одного громадянина України, 1972 року народження, російська спецслужба звинувачує у доставці до РФ із Києва двох ПЗРК «Ігла».



Обвинувачений, нібито також за завданням СБУ, доставив комплекси з Києва до Росії транзитом через територію Естонії.