Пасечник сообщил, чем занимаются «пограничники ЛНР» на границе с РФ

«Пограничники» группировки «ЛНР», которые сейчас находятся на границе с РФ со стороны оккупированной части Украины, «занимаются лишь охраной имущества». Об этом заявил глава группировки Леонид Пасечник.



Пасечник уверяет, что «пограничный и таможенный контроль» на бывших пунктах пропуска «ЛНР» не осуществляется — с 11 октября.



«Пункты пропуска упразднены», — утверждает он.



Также «государственный таможенный комитет ЛНР» сообщал, что «таможенная граница ЛНР с Россией с пятого октября стала административной».

Напомним, группировка «ДНР» отменила «погранконтроль» на границе с Россией, но проверки со стороны РФ остаются.



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