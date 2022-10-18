«ДНР» отменила погранконтроль на границе с Россией. Но проверки со стороны РФ остаются

«Министерство госбезопасности ДНР» открывает все пункты перехода на границе с Россией и больше не осуществляет пограничный контроль. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в своем телеграм-канале.



По его словам, с 13:00 сегодняшнего дня по егу поручению «МГБ ДНР» открывает все пункты перехода и более не осуществляет пограничный контроль.



При этом накануне Пушилин отмечал, что со своей стороны российские силовики на пунктах пропуска продолжат проводить проверки документов и автомобилей на наличие оружия и взрывчатки.