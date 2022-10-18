Пасічник повідомив, чим займаються «прикордонники ЛНР» на кордоні з РФ

«Прикордонники» угруповання «ЛНР», які зараз перебувають на кордоні з РФ з боку окупованої частини України, «займаються лише охороною майна». Про це заявив очільник угруповання Леонід Пасічник.



Пасічник запевняє, що «прикордонний та митний контроль» на колишніх пунктах пропуску «ЛНР» не здійснюється — з 11 жовтня.



«Пункти пропуску скасовано», — стверджує він.



Також «державний митний комітет ЛНР» повідомляв, що «митний кордон ЛНР з Росією з п'ятого жовтня став адміністративним».

Нагадаємо, угруповання «ДНР» скасувало «прикордонний контроль» на кордоні з Росією, але перевірки з боку РФ залишаються.



Дивіться також:



