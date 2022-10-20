На Донетчине из-за обстрелов один человек погиб и пятеро ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Заречном. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Кроме того, правоохранители выявили тела 12 гражданских, погибших во время оккупации: восемь — в Лимане, по два — в Новоселовке и Сосновом.



Еще пять человек ранены: трое — в Бахмуте, по одному — в Часов Яре и Северске.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1059 мирных жителей. 2440 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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