На Донеччині через обстріли одна людина загинула та п'ятеро поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Зарічному. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, які загинули під час окупації: вісім — у Лимані, по два — у Новоселівці та Сосновому.



Ще п'ятьох людей поранено: троє — у Бахмуті, по одному — у Часів Яру та Сіверську.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1059 мирних жителів. 2440 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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