Село Богородичное на Донетчине стало призраком после российской агрессии

Село Богородичное в Донецкой области, освобожденное от российских оккупационных войск, почти полностью разрушено. В населенном пункте не осталось ни одного целого здания. Донецкая областная военная администрация обнародовала видео с последствиями обстрелов РФ.



У частных домов нет крыш, окон и дверей, вокруг оборванные провода, поврежденные столбы высоковольтных ЛЭП, поваленные и разрушенные заборы, поломанные обстрелами деревья и побитая снарядами местная церковь.



«Богородичное — одно из многочисленных сел Донетчины, разрушенных россиянами. Активные боевые действия шли здесь весной, с лета до 11 сентября село было в оккупации. За это время оно было полностью уничтожено – не осталось ни одного целого сооружения. Теперь это село-призрак. Единственное, что остается после россиян – это руины и горы мусора», – говорится в сообщении к видео от ОВА.