Питання щодо можливого підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами розглядатимуть на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє «Укрінформ».



«Ми розуміємо, що відбуватиметься за тих чи інших процесів. Це питання розглядатиметься на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Я не називатиму дати та терміни. Але це питання готувалося вже певний період часу, і ми готові до будь-якого розвитку подій», – сказав він.



Данилов зауважив, що з Каховської ГЕС Україна електроенергію не отримує певного проміжку часу.



«Якщо вони підірвуть Каховську греблю, то питання постачання до Криму закриється раз і назавжди, його відновити буде неможливо у найближчі 5-7 років. Ми сьогодні маємо інформацію, що там робить ворог. Йдеться зараз не про електрику, мова про страшні речі, бо це буде аварія вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення», - сказав секретар РНБО.



Учора президент України під час засідання Європейської Ради поінформував європейців про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За наявною інформацією, агрегати та греблі Каховської ГЕС заміновані.