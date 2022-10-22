В «Укренерго» назвали області, де відключать світло

Сьогодні зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому диспетчерський центр «Укренерго» вимушено тимчасово обмежує споживання в цих регіонах. Про це повідомляє пресслужба компанії.



«Величина обмеження на цей момент значно менша, ніж застосована напередодні, 21 жовтня. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками», — повідомили у пресслужбі.



Там також нагадали, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії у години найбільшого навантаження мереж (з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе знизити ризики примусових відключень споживачів.