Масштабні пошкодження: «Укренерго» оновив список регіонів, де не буде світла

Сьогодні вранці окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об'єктах магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень порівнянний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Про це повідомляє «Укренерго».



У компанії пояснили, що ремонтні бригади розпочнуть відновлення лише після того, як рятувальники ліквідують наслідки ракетних влучень.



«Вимушено застосовано обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях», — перелічили в «Укренерго».

Раніше до переліку входили Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області.