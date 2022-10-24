В Херсонской области ВСУ освободили уже более 90 населенных пунктов

Более 90 населенных пунктов в Херсонской области освобождено украинскими силами от российских оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.



«В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек», — отмечается в сообщении.



Там добавили, что сейчас в освобожденных селах «реализуются комплексы стабилизационных мероприятий».



21 октября украинская власть заявила об освобождении от российских военных 88 населенных пунктов на Херсонщине.



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