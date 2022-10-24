На Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад 90 населених пунктів

Понад 90 населених пунктів на Херсонщині звільнено українськими силами від російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» Збройних сил України.



«На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, у яких проживає понад 12 тисяч осіб», — наголошується в повідомленні.



Там додали, що наразі у звільнених селах «реалізуються комплекси стабілізаційних заходів».



21 жовтня українська влада заявила про звільнення від російських військових 88 населених пунктів на Херсонщині.



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