Во время взрыва в Мелитополе пострадали 12 человек, сообщают оккупанты

Во время взрыва в оккупированном Мелитополе Запорожской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава оккупационной «администрации» региона Евгений Балицкий, передает российский «ТАСС».



«Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — заявил Балицкий.



Он уточнил, что пострадала в том числе девочка, которая шла в школу.



«Теракты в Мелитополе происходят уже не так часто, если сравнивать с апрелем, маем, июнем 2022 года», — уверяет Балицкий.



Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области вчера утром произошел взрыв у бизнес-центра, где находится пророссийский телеканал «ЗаТВ». Говорилось о шести пострадавших.