Окупанти вивезли з Херсона останки Потьомкіна

Російські окупанти вивезли із Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, якого називають засновником міста. Про це повідомляє "РІА Новини".



«Ми перевезли на лівий берег ті останки найсвітлішого князя, які були у Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна… Це святині, які, я вважаю, треба зберегти», - сказав голова окупаційної «адміністрації» регіону Володимир Сальдо.



Григорій Потьомкін був російським державним діячем XVIII ст.



Раніше окупанти зняли з постаментів та вивезли з Херсона пам'ятники Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.