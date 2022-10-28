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Группировка «‎ДНР» создаст новое «министерство»‎ с одобрения РФ

28 октября 2022, 22:37

Группировка «‎ДНР» создаст новое «министерство»‎ с одобрения РФ

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в Донецкой области планируют создать «министерство природных ресурсов и экологии»‎. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя так называемого «‎правительства»‎ Владимир Ежиков.

По словам Ежикова, полномочия и структура «министерства»‎ согласованы с Россией. «Министерство природных ресурсов и экологии» хотят сформировать из уже имеющихся так называемых «‎ведомств республики»‎.

Ежиков отметил, что также планируется «синхронизация законодательств ДНР и РФ‎»‎. Представители группировки «‎ДНР» намерены создать дорожную карту мероприятий и возложить ее выполнение на так называемым «‎Комитету водного и рыбного хозяйства, Главгеологии, Госкомэкополитики, Госкомлесохоте»‎.

За период с 2014 по 2020 год на промышленных предприятиях Донбасса, которые несут риски экологической опасности, зафиксировано более 550 случаев нарушения штатной деятельности и аварийных ситуаций.

В оккупированном Донецке в ботаническом саду массово гибнет рыба. Как сообщается, рыба гибнет в прудах Донецкого ботанического сада из-за утечки аммиака на пивоваренном заводе 10 августа.

В Донецкой области продолжает проседать почва. Как рассказал бывший глава Государственной экологической инспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов, наиболее опасные зоны расположены на неподконтрольной и прифронтовой территориях области.

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