Группировка «‎ДНР» создаст новое «министерство»‎ с одобрения РФ

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в Донецкой области планируют создать «министерство природных ресурсов и экологии»‎. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя так называемого «‎правительства»‎ Владимир Ежиков.



По словам Ежикова, полномочия и структура «министерства»‎ согласованы с Россией. «Министерство природных ресурсов и экологии» хотят сформировать из уже имеющихся так называемых «‎ведомств республики»‎.



Ежиков отметил, что также планируется «синхронизация законодательств ДНР и РФ‎»‎. Представители группировки «‎ДНР» намерены создать дорожную карту мероприятий и возложить ее выполнение на так называемым «‎Комитету водного и рыбного хозяйства, Главгеологии, Госкомэкополитики, Госкомлесохоте»‎.

За период с 2014 по 2020 год на промышленных предприятиях Донбасса, которые несут риски экологической опасности, зафиксировано более 550 случаев нарушения штатной деятельности и аварийных ситуаций.



В оккупированном Донецке в ботаническом саду массово гибнет рыба. Как сообщается, рыба гибнет в прудах Донецкого ботанического сада из-за утечки аммиака на пивоваренном заводе 10 августа.



В Донецкой области продолжает проседать почва. Как рассказал бывший глава Государственной экологической инспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов, наиболее опасные зоны расположены на неподконтрольной и прифронтовой территориях области.