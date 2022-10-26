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РФ разрешила донецким водителям не менять права «‎ДНР»

26 октября 2022, 20:21

РФ разрешила донецким водителям не менять права «‎ДНР»

Водительские права, полученные от группировки «‎ДНР», можно использовать в РФ и необязательно менять на российские. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ министерства внутренних дел России.

В российском ведомстве подчеркнули, что получение водительских прав образца РФ носит заявительный характер, и сослались на закон, согласно которому водители могут использовать российские национальные удостоверения, а при их отсутствии — национальные или международные водительские права. К каким правам — национальным или международным — относятся водительские права, полученные от группировки «‎ДНР», не сообщается.

1 октября сообщалось, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получившим российский паспорт, необходимо получать водительские права РФ.

В сентябре на оккупированной части Харьковской области начали выдачу автомобильных номеров российского образца.

В августе на оккупированной территории Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и госномера на автомобили с кодом 185.

В начале января 2020 года группировка «‎ДНР» заявила, что транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории временно оккупированной Донецкой области с номерными знаками и регистрационными документами, выданными так называемыми подразделениями «‎МРЭО ГАИ МВД ДНР». Тем, кто не прошел регистриацию угрожали штрафом от 340 до 510 руб. (от 130 до 195 грн по местному курсу в 2020 году) и отправкой автомобиля на штрафстоянку.

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