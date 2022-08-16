В Донецке назвали причину массовой гибели рыбы и птиц в ботсаду

Донецкий ботсад. Фото: Telegram

В оккупированном Донецке в ботаническом саду массово гибнет рыба.



В местных Telegram-каналах публикуют фото из ботсада.

Как сообщает сепаратистский сайт «ДНР Правда», рыба гибнет в прудах Донецкого ботанического сада из-за утечки аммиака на пивоваренном заводе 10 августа. Зафиксирована массовая гибель окуней, карасей, судаков, сазанов, красноперок, плотвы, а также водоплавающих птиц, раков, лягушек, личинок стрекоз и водорослей.



«У погибших рыб отмечается обширное кровоизлияние под жаберными крышками, свернувшаяся кровь на жабрах», — говорится в письме руководства сада в так называемый «госкомэкополитики ДНР».



Отмечается, что содержание аммиака в воде превышает предельно допустимые концентрации в 72 раза.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошел масштабный пожар на пивзаводе, зафиксирована утечка аммиака.