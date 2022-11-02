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ОВА: Информация о возможном наступлении россиян на Сумщину не соответствует действительности

02 ноября 2022, 20:09

ОВА: Информация о возможном наступлении россиян на Сумщину не соответствует действительности

Информация о возможном наступлении армии России на Сумщине не соответствует действительности, ситуация в области стабильная и контролируемая. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«По соцсетям распространяется информация о возможном наступлении врага на Сумщину. Но она не соответствует действительности! По информации командования ОТУ "Сумы", ситуация стабильная и контролируемая», - отметил глава ОВА.

По его словам, противник постоянно совершает провокационные обстрелы, но украинские военные дают отпор. Пока признаков формирования воинских частей или группировок на Сумском направлении не выявлено.

Живицкий добавил, что военные предупредили об учениях, которые будут проводиться с 00:00 3 ноября.

«Возможно, вы будете наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах населённых пунктов. Это плановые мероприятия, а не повод для волнений», – руководитель ОВА.

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