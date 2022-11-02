ОВА: Інформація про можливий наступ росіян на Сумщину не відповідає дійсності

Інформація про можливий наступ армії Росії на Сумщині не відповідає дійсності, ситуація в області стабільна та контрольована. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Соцмережами поширюється інформація про можливий наступ ворога на Сумщину. Але вона не відповідає дійсності! За інформацією командування ОТУ "Суми", ситуація стабільна та контрольована», - зазначив голова ОВА.



За його словами, противник постійно здійснює провокаційні обстріли, але українські військові дають відсіч. Поки що ознак формування військових частин чи угруповань на Сумському напрямку не виявлено.



Живицький додав, що військові попередили про навчання, які проводитимуться з 00.00 3 листопада.



«Можливо, ви спостерігатимете інтенсивніший рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Це планові заходи, а не привід для хвилювань», – каже керівник ОВА.