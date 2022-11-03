Верховная Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Соответствующие постановления поддержали 292 и 304 депутатов.



«Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З., которые 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины. Таким образом, в Раде сейчас осталось 417 нардепов», – написал он.



5 октября ГБР уведомило о подозрении в госизмене народного депутата Рената Кузьмина.



6 октября Верховная Рада приняла проект постановления №8101, которым внесла изменения в состав парламентских комитетов касательно 35-ти народных депутатов и при этом отозвала с должностей их членов представителей бывшей фракции ОПЗЖ. В частности, парламент отозвал из комитетов народных депутатов Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина и Игоря Васильковского.