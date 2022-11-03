Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильківського

03 листопада 2022, 15:34

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильківського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідні постанови підтримали 292 та 304 депутати.

«Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильківського І.І. та Рабіновича В.З., які 18 липня 2022 року указом президента № 502/2022 були позбавлені громадянства України. Таким чином у Раді зараз залишилося 417 нардепів», – написав він.

5 жовтня ГБР повідомило про підозру у держзраді народного депутата Рената Кузьміна.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила проект постанови №8101, якою внесла зміни до складу парламентських комітетів щодо 35 народних депутатів і при цьому відкликала з посад їхніх членів представників колишньої фракції ОПЗЖ. Зокрема, парламент відкликав із комітетів народних депутатів Вадима Рабіновича, Рената Кузьміна та Ігоря Васильковського.

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