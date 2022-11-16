США: Россия ответственна за инцидент с упавшей ракетой в Польше

США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенна Уотсона.



«Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела – и имеет – полное право защищать себя», – отметил он.



Уотсон указал, что США полностью доверяют расследованию польских властей и остаются в тесном контакте с польскими коллегами. По его словам, американские власти продолжают собирать информацию по инциденту.



«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом срабатывания украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши», – сказал он.



Минобороны США будут продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет доступной. Также будут продолжать поддерживать тесную связь с украинцами относительно любой информации, которую они получат для дополнения картины.