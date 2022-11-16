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США: Россия ответственна за инцидент с упавшей ракетой в Польше

16 ноября 2022, 20:44

США: Россия ответственна за инцидент с упавшей ракетой в Польше

США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенна Уотсона.

«Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела – и имеет – полное право защищать себя», – отметил он.

Уотсон указал, что США полностью доверяют расследованию польских властей и остаются в тесном контакте с польскими коллегами. По его словам, американские власти продолжают собирать информацию по инциденту.

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом срабатывания украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши», – сказал он.

Минобороны США будут продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет доступной. Также будут продолжать поддерживать тесную связь с украинцами относительно любой информации, которую они получат для дополнения картины.

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