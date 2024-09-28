Главное за день: Удар по больнице в Сумах. В России убили генерала

Общество



Российского военного специалиста по применению боевых беспилотников убили в РФ. В Главном управлении разведки министерства обороны Украины официально подтвердили ликвидацию полковника Вооруженных сил РФ Алексея Коломейцева. По данным разведки, это произошло 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ.



Европейский Союз меняет правила пересечения границы, которые начнут действовать с 10 ноября текущего года. Будет работать новая автоматизированная система контроля EES (Entry/Exit System). Об особенностях процедуры и том, что нужно знать украинцам — в материале «Новостей Донбасса».



Боевые действия



Российские войска дважды ударили по медицинскому учреждению в Сумах. По состоянию на 21:00 известно о 10 погибших, среди которых сотрудник полиции. Ранен 21 человек, среди которых также один полицейский. Повреждено приемное отделение медицинского учреждения, частично разрушено перекрытие между несколькими этажами. На момент взрыва в больнице находилось 86 пациентов (из них 15 маломобильных), а также 38 работников заведения.



Российские войска ударили по селу Ясеновое Покровской громады утром. Два человека погибли и один ранен, повреждены 4 дома, магазин и 5 автомобилей.



Ночью под ударом российской армии оказался центр Доброполья с плотной жилой застройкой. Снаряды попали по многоквартирным и частным зданиям, ранены 7 человек.



Армия оккупанта ударила по Краматорску ракетами «С-300». Повреждены промышленные объекты и шесть частных домов.



В Казачьей Лопани в результате атаки российского дрона погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Кроме этого, в ходе обстрела ранены еще три женщины. Еще три человека погибли и три ранены. в результате ударов российских авиабомб по Слатину на Харьковщине.



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