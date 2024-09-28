Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ

28 сентября 2024, 15:29

Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ

Российская власть поощряет получение российского гражданства среди детей, которых усыновляют. В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что на захваченной территории Донетчины 185 семей, которые приняли детей на воспитание, получили единовременное пособие с начала года. 

Среди важных условий получения выплат — дети должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на тех территориях, которые РФ документально назвала своими, то есть аннексировала. Таким образом, если усыновляют ребенка с украинским гражданством, родителям выгодно заменить его на российское. 

Размер пособия в 2024 году составляет 24,6 тысячи рублей (12,3 тысячи гривен). При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет, братьев и сестер выплачивают почти 188 тысяч рублей (94 тысячи гривен) на каждого.

По данным правозащитных организаций из коалиции «Україна. П’ята ранку», российские власти депортировали от 260 тысяч до 700 тысяч украинских детей. Однако неясно, сколько из этих детей было переселено вместе со своими законными опекунами после российской фильтрации. 

Украинские правозащитники неоднократно отмечали, что депортированным детям при усыновлении создают новую жизнь вплоть до замены имени и гражданства. 

 

ТЕГИ

Прочее
российское гражданство депортация детей
Люди
Дети

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:29
Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ
23:16
Главное за день: Атаки на Измаил, Константиновку, Кривой Рог. Чем западу грозят удары по РФ
22:35
В оккупированной Горловке днем после обстрела тушили церковь
20:55
Угледар захвачен на треть. Группировка «ЛНР» заявляет, что нашла инвестора для завода «Азот» — дайджест из оккупации ►
17:51
В оккупированных городах Донецкой области ввели ряд ограничений по продаже спиртного и курению сигарет
17:16
На Луганщине россияне хотят создать «народные дружины»: они будут усиливать контроль оккупантов над населением – ОВА
17:00
«ДНР»: В Горловке и Донецке ранены пятеро жителей под обстрелами
14:12
Лубинец опроверг информацию об обмене детьми из РФ
23:00
Главное за день: Угледар под угрозой. Новый пакет помощи от США
21:45
«ЛНР» уже записала первых школьников в «сентябрята»
20:59
В Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных
18:04
«ДНР»: В захваченном Украинске остались жить около 3 тысяч человек
15:54
На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
23:43
В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
23:05
Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска
21:26
Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» будет сотрудничать с Сирией в «сферах торговли и культуры»: уже готова «делегация»
11:22
Украинские военные начали отступать из Угледара — Forbes
23:00
Главное за день: В черте Угледара начались бои. РФ снова ударила по домам в Харькове
22:39
Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА
все новости
16:06
Разведка Украины: Под Москвой ликвидирован подполковник, который обучал дроновые войска РФ
15:29
Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ
14:22
В Покровске и громаде 909 владельцев разрушенного жилья обратились за компенсацией
13:51
Как выглядит прифронтовой Торецк с высоты — видео
13:04
В селе Ясеновом на Донетчине из-за российского обстрела погибли люди
12:40
Российские войска ударили по больнице в Сумах дважды: есть жертвы (дополнено)
12:26
Доброполье после российского обстрела: фото
11:50
Жители Славянска и Покровска слышат взрывы
11:02
Ночью Краматорск обстреляли войска РФ: возник пожар на заводе
10:23
Обстрел Донетчины: российские войска ударили по горсовету в Доброполье и жилым домам
09:40
Краматорску сегодня исполнилось 156 лет
08:56
Ночью Украину атаковали российские дроны и ракеты: сколько сбили
08:32
В Донецкой области за сутки под обстрелами РФ ранены 14 человек, 1 — погиб
23:41
Правительство Норвегии меняет правила: теперь меньше украинцев будут получать коллективную защиту в стране
23:16
Главное за день: Атаки на Измаил, Константиновку, Кривой Рог. Чем западу грозят удары по РФ
22:35
В оккупированной Горловке днем после обстрела тушили церковь
21:45
В Донецкой области 7 жертв сексуального насилия, связанного с войной, обратились за помощью
21:18
Еще 9 детей вернулись в Украину из оккупации и РФ
20:55
Угледар захвачен на треть. Группировка «ЛНР» заявляет, что нашла инвестора для завода «Азот» — дайджест из оккупации ►
20:36
Дерусификация в Донецкой области: новые названия сел и поселков
все новости
ВИДЕО
В сети опубликовали видеокадры удара российской авиабомбы по многоэтажному дому в Краматорске 25 сентября. Фото: Новости Донбасса В сети появилось видео удара по многоэтажке в Краматорске 25 сентября
27 сентября, 15:30
Над Константиновкой поднимаются клубы дыма после российских ударов. Фото: «Типичная Константиновка» Константиновка более часа находится под российским обстрелом
27 сентября, 10:25
Последствия атаки «шахедов» на Измаил. Фото: Одесская ОВА Россия ночью «шахедами» массировано атаковала Измаил в Одесской области: есть погибшие и много раненых
27 сентября, 08:49
Бои в Торецке. Фото: кадр из видео Украинские воины зачищают улицы и окрестности Торецка от российских оккупантов: кадры ближних боев
26 сентября, 16:26
Боец 72-й бригады ВСУ в Угледаре. Фото: кадр из видео «Несмотря на тяжелые штурмы – мы на месте»: в ВСУ опровергли информацию об отступлении из Угледара
26 сентября, 14:40
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский во время судебного заседания. Фото: Суды общей юрисдикции города Москва В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
25 сентября, 23:43

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор