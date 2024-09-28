Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ

Российская власть поощряет получение российского гражданства среди детей, которых усыновляют. В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что на захваченной территории Донетчины 185 семей, которые приняли детей на воспитание, получили единовременное пособие с начала года.



Среди важных условий получения выплат — дети должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на тех территориях, которые РФ документально назвала своими, то есть аннексировала. Таким образом, если усыновляют ребенка с украинским гражданством, родителям выгодно заменить его на российское.



Размер пособия в 2024 году составляет 24,6 тысячи рублей (12,3 тысячи гривен). При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет, братьев и сестер выплачивают почти 188 тысяч рублей (94 тысячи гривен) на каждого.

По данным правозащитных организаций из коалиции «Україна. П’ята ранку», российские власти депортировали от 260 тысяч до 700 тысяч украинских детей. Однако неясно, сколько из этих детей было переселено вместе со своими законными опекунами после российской фильтрации.



Украинские правозащитники неоднократно отмечали, что депортированным детям при усыновлении создают новую жизнь вплоть до замены имени и гражданства.