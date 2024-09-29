Военный Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК «Javelin»

Украинские военнослужащие продолжают атаковать на Покровском направлении. В частности, стало известно, что военнослужащий Нацгвардии ликвидировал танк российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко.
«Военнослужащий 15 бригады Национальной гвардии бригады «Кара-Даг» уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 «Javelin», — отметил он.
Справка
ПТРК FGM-148 «Javelin» — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году.
Ранее мы писали, что на Донецком направлении колонна войск РФ остановилась возле дороги, в результате чего большое количество техники сосредоточилось в одной точке. В результате благодаря аэроразведке и ударам реактивной артиллерии ВСУ уничтожили эту колонну.
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