«Жовта стрічка» и Dovidka.info запускают сервис «Ти в Україні» для украинцев в оккупации

Для жителей в оккупации будет действовать сервис «Ты в Украине».

Движение сопротивления «Жовта стрічка» совместно с Dovidka.info запускает сервис «Ти в Україні» для жителей, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. Детали — в материале Новостей Донбасса.



Этот сервис может помочь жителям быть в курсе украинских новостей даже тогда, когда российские оккупанты будут пытаться изолировать интернет или заблокировать украинские сайты.



«Сервис включает сайт с полезными советами по безопасности и бесплатным доступом к качественному VPN и безопасному браузеру для жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Как пользоваться сервисом: инструкция



1.Перейдите на сайт по ссылке.



2.Заполните короткую форму.



3. Дождитесь подтверждения и получите инструкции по подключению к VPN и безопасному браузеру, который работает на оккупированных территориях.