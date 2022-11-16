США: Росія відповідальна за інцидент з ракетою, що впала в Польщі

США покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від того, якими будуть результати розслідування. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Ради національної безпеки США Едрієнна Вотсона.



«Які б не були остаточні висновки, очевидно, що зрештою відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка обрушила на Україну шквал ракет, призначених для поразки громадянської інфраструктури. Україна мала – і має – повне право захищати себе», – наголосив він.



Уотсон зазначив, що США повністю довіряють розслідуванню польської влади і залишаються в тісному контакті з польськими колегами. За його словами, американська влада продовжує збирати інформацію щодо інциденту.



"Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, швидше за все, був результатом спрацьовування української ракети ППО, яка, на жаль, впала на території Польщі", - сказав він.



Міноборони США продовжуватимуть оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, як тільки вона стане доступною. Також продовжуватимуть підтримувати тісний зв'язок із українцями щодо будь-якої інформації, яку вони отримають для доповнення картини.