Командовавшего танком боевика «ЛНР» приговорили к 13 годам тюрьмы

Боевика так называемой «народной милиции ЛНР», который был командиром танка, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«С октября 2015 года осужденный принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Уроженец Донецка добровольно вступил в ряды "1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" оккупационной "администрации" РФ и стал оператором-наводчиком танка. В апреле 2019 года осужденный был назначен на должность командира танка», — сообщили в ведомстве.



Там уточнили, что 20 февраля 2022 года мужчина был отправлен в район Трехизбенки Луганской области для дальнейшего прохождения «службы» и осуществления вооруженной агрессии совместно с военными РФ против подразделений ВСУ.



«Во время уличных боев в Северодонецке осужденный отдавал приказы обстреливать из танка драматический театр и жилые дома. В начале июня 2022 года ВСУ взяли его в плен в Луганской области… Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к 13 годам лишения свободы», — сообщили в Офисе генпрокурора.