Бойовика «ЛНР», що командував танком, засудили до 13 років в'язниці

Бойовика так званої «народної міліції ЛНР», який був командиром танка, засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



«З жовтня 2015 року засуджений брав участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" окупаційної "адміністрації" РФ і став оператором-навідником танка. У квітні 2019 року засудженого було призначено на посаду командира танка», — повідомили у відомстві.



Там уточнили, що 20 лютого 2022 року чоловіка було відправлено в район Трьохізбенки Луганської області для подальшого проходження «служби» та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ.



«Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддавав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки. На початку червня 2022 року ЗСУ взяли його в полон на Луганщині… Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Його засуджено до 13 років позбавлення волі», — повідомили в Офісі генпрокурора.