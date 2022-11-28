Оккупанты повредили насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев

Российские оккупанты повредили недавно отремонтированную насосную станцию городского коммунального предприятия «Николаевводоканал». Вода в Николаев будет временно подаваться из Бугского лимана. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



«В ходе ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана», - сообщил он.



Мэр напомнил, что водопровод был восстановлен буквально через неделю после деоккупации Херсона и других временно захваченных украинских территорий.



«Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющих с мирным населением. Что дальше? Продолжаем ремонтировать сети, которые уничтожает соленая водаю Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду», - добавил Сенкевич.