Окупанти пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Російські окупанти пошкодили нещодавно відремонтовану насосну станцію міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Вода в Миколаїв тимчасово подаватиметься з Бузького лиману. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.



«Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", розташовану в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми змушені подавати до міста технічну воду із Бузького лиману», - повідомив він.



Мер нагадав, що водопровід було відновлено буквально за тиждень після деокупації Херсона та інших тимчасово захоплених українських територій.



«Але ми маємо справу зі справжніми терористами, безсилими проти наших військових, а тому воюючих із мирним населенням. Що далі? Як тільки вирішить ситуація з безпекою, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду», - додав Сенкевич.