В Кремле заявляют, что переговоры с Украиной сейчас невозможны

Переговоры между Украиной и РФ невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона», — сказал он, отметив, что «специальная военная операция продолжается».

Кроме того пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире между Украиной и РФ сейчас вести нельзя. Песков сообщил, что необходима «политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

23 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что руководство РФ не добьется обстрелами согласия властей Украины пойти на переговоры.