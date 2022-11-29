У Кремлі заявляють, що переговори з Україною наразі неможливі

Переговори між Україною та РФ зараз неможливі. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



«Справді, зараз ніякі переговори неможливі, тому що їх абсолютно заперечує українська сторона», - сказав він, зазначивши, що «спеціальна військова операція триває».

Крім того, прес-секретар Путіна прокоментував заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра про те, що переговори про мир між Україною і РФ зараз вести не можна. Пєсков повідомив, що потрібна «політична воля і готовність обговорювати ті вимоги Росії, які добре відомі».

23 листопада секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що керівництво РФ не доб'ється обстрілами згоди влади України піти на переговори.