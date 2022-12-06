Армія РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області та Нікополь

Російські війська з важкої артилерії вночі атакували Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів», — написав він, зазначивши, що обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі, за словами Резніченка, обстрілами пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи та лінія електропередач, а в Червоногригорівській громаді перебито лінію електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу.



У Дніпропетровській ОВА розповіли, що в Червоногригорівській громаді понад 9 000 сімей з кількох селищ і сіл залишилися без води, а енергетики вже ремонтують пошкодження.

Резніченко повідомив також, що у Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та газопровід.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що армія РФ 5 грудня поранила 9 цивільних в області.