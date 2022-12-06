Армія РФ за добу вбила трьох мирних жителів України

Російські окупанти за добу поранили понад десять мирних жителів України, а ще трьох убили. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що на Донеччині армія РФ поранила 9 осіб, у Запорізькій області вбила 2 і ще 4 мешканців травмувала. Також, за даними Тимошенко, на Одещині було поранено двоє, на Херсонщині отримав травми один мирний житель. Одну людину окупанти вбили на Харківщині.

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