Оккупанты ударили по транспортной базе в Николаеве

Николаев. Фото: ОП

Российские силы ночью нанесли удар по Николаеву. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет. На месте работает ГСЧС», — сообщил Тимошенко.

Глава областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что удар был нанесен, по предварительной информации, из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника.



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