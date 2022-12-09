Как отключают свет в Славянске, рассказал мэр

В Славянске Донецкой области свет выключают, как и по всей Украине. Есть и внеплановые, аварийные отключения. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



«Когда мощности не хватает на Донецкую область или другие области. И диспетчеры работают в аварийном режиме. Тогда уже спрогнозировать, сколько не будет электричества — невозможно. Все соответствующие службы работают над этим. Иногда есть дни, когда более-менее приемлемо, но есть и когда отключают свет на большее время, чем было спрогнозировано», — сказал Лях.



Мэр добавил, что в Славянске продолжают работу «Пункты несокрушимости» («Пункти незламності»). Все они оборудованы генераторами, имеют спальные места.



«Когда был последний обстрел, у людей вылетали окна, это было ночью, и температура была -10, мы ждали, что люди придут. Но все-таки люди остались в своих домах. Им была предоставлена помощь, чтобы закрыть окна. И массового прихода людей в пункты мы не увидели», — сообщил он.



По словам Ляха, также в городе работают шесть социальных столовых.



«Более тысячи человек в сутки мы кормим этими бесплатными обедами», — сообщил Лях.