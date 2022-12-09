Як відключають світло у Слов'янську, розповів мер

У Слов'янську на Донеччині світло вимикають, як і по всій Україні. Є й позапланові, аварійні вимкнення. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.



«Коли потужності не вистачає на Донецьку чи інші області. І диспетчери працюють в аварійному режимі. Тоді вже спрогнозувати, скільки не буде електрики — неможливо. Усі відповідні служби працюють над цим. Іноді є дні, коли більш-менш прийнятно, але є і коли відключають світло на більший час, ніж спрогнозовано», — сказав Лях.



Мер додав, що у Слов'янську продовжують роботу «Пункти незламності». Усі вони обладнані генераторами, мають спальні місця.



«Коли був останній обстріл, у людей вилітали вікна, це було вночі, і температура була -10, ми чекали, що люди прийдуть. Але все ж таки люди залишилися у своїх будинках. Їм було надано допомогу, щоб закрити вікна. І масового приходу людей до пунктів ми не побачили», — повідомив він.



За словами Ляха, також у місті працюють шість соціальних їдалень.



«Понад тисячу людей на добу ми годуємо цими безплатними обідами», — повідомив Лях.