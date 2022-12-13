В белорусских войсках начата внезапная проверка боевой готовности

Министерство обороны Беларуси по поручению Александра Лукашенко объявило внезапную проверку боевой готовности армии. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского ведомства.



Отмечается, что мероприятия будут носить комплексный характер, войска должны будут в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.



Кроме того, в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.



«Учения» в Беларуси проходят почти непрерывно уже около года.