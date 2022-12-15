Российские войска нанесли 24 удара по Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 24 удара войск РФ по Донбассу за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Обстреляны оккупантами 13 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Бахмут, Курахово, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Северное, Нью-Йорк, села Веселое, Карловка, Хромово, Ласточкино, Бердичи, Раздолевка.

Войска РФ обстреливали Донецкую область из авиации, РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, танков, минометов. Разрушены и повреждены 17 гражданских объектов – 9 жилых домов, хозяйственные постройки, складское помещение, модуль связи, автомобили.

Больше всего били оккупанты, по данным полиции, по Авдеевке. Город обстреляли из авиации и «Градов». Также из артиллерии оккупанты обстреляли село Раздоловка Бахмутской общины, попали в частный дом, убили и ранили гражданских жителей.

Из-за вражеских атак есть раненые раненые в Бахмуте.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 59 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 900 человек, среди них 4926 – дети, 1947 – люди с инвалидностью.