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Російські війська завдали 24 ударів по Донецькій області за добу

15 грудня 2022, 11:16

Російські війська завдали 24 ударів по Донецькій області за добу

Російські війська завдали 24 ударів по Донецькій області за добу. Фото: Поліція Донецької області Російські війська завдали 24 ударів по Донецькій області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 24 удари військ РФ по Донбасу минулої доби. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

Обстріляні окупантами 13 населених пунктів регіону - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Північне, Нью-Йорк, села Веселе, Карлівка, Хромове, Ласточкине, Бердичі, Роздолівка.

Війська РФ обстрілювали Донецьку область з авіації, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, танків, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об'єктів – 9 житлових будинків, господарські будівлі, складське приміщення, модуль зв'язку, автомобілі.

Найбільше били окупанти, за даними поліції, по Авдіївці. Місто обстріляли з авіації та «Градів». Також з артилерії окупанти обстріляли село Роздолівка Бахмутської громади, поцілили у приватний будинокк, вбили та поранили громадянських мешканців.

Через ворожі атаки є поранені поранені в Бахмуті.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України. 

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 59 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 32 900 осіб, серед них 4926 – діти, 1947 – люди з інвалідністю.

 

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