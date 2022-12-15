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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

15 декабря 2022, 13:51

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент принял большинством голосов резолюцию по поводу девяностой годовщины Голодомора в Украине, которая признает его геноцидом украинского народа. Об этом сообщает «Укринформ».

«Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества», – говорится в документе.

Резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

«Европарламент призывает все страны, особенно Российскую Федерацию, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы по голоду 1932-1933 годов в Украине; призывает страны-члены ЕС и третьи страны продвигать осведомленность об этих событиях, а также о других преступлениях, совершенных советским режимом, путем внесения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем», – отмечает резолюция. 

Наряду с этим, резолюция осуждает действия России, агрессия которой против Украины повлекла за собой глобальный продовольственный кризис.

Принятый документ будет передан в Верховную Раду, президенту и правительству Украины, высокому представителю ЕС, Совету ЕС, Европейской комиссии, правительствам и парламентам стран-членов ЕС, президенту, правительству и парламенту РФ, генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю ОБСЕ и генеральному секретарю Совет Европы.

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