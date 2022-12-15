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Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

15 грудня 2022, 13:51

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент ухвалив більшістю голосів резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає його геноцидом українського народу. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Європейський парламент… визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців та суттєво підірвали основи українського суспільства», – йдеться у документі.

Резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму щодо організації штучного голоду.

«Європарламент закликає всі країни, особливо Російську Федерацію, а також інші країни, що з'явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити їхні архіви голоду 1932-1933 років в Україні; закликає країни-члени ЄС та треті країни просувати поінформованість про ці події, а також про інші злочини, вчинені радянським режимом, шляхом внесення історичних знань про них до освітніх та дослідницьких програм, щоб запобігти повторенню подібних трагедій у майбутньому», – зазначає резолюція.

Поряд із цим, резолюція засуджує дії Росії, агресія якої проти України спричинила глобальну продовольчу кризу.

Прийнятий документ буде переданий до Верховної Ради, президента та уряду України, високого представника ЄС, Ради ЄС, Європейської комісії, урядів та парламентів країн-членів ЄС, президента, уряду та парламенту Російської Федерації, генерального секретаря ООН, генерального секретаря ОБСЄ та генерального секретаря Порада Європи.

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